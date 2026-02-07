広域系三次団体組長だったオットが獄死。著書『極姐2.0』を持つ、本名・出身地もろもろ非公開の元極道の妻がリアルな暴力団の世界を語る。【写真】84歳誕生日会に密着！「まるで映画の世界」”ほろ酔い笑顔”の司組長など七代目山口組体制発足の「Ｘデー」に注目集まる 1月25日は、六代目山口組・司忍組長の84歳の誕生日に、例年通り「誕生日会」が開かれました。いつごろからこの慣習が始まったのかわかりませんが、誕生