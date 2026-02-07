巨人のボビー・ダルベック内野手が７日、全体メニューで初めて一塁守備に就いた。宮崎キャンプ第２クール３日目の投内連係で一塁へ。オレンジのファーストミットをはめ、軽快な動きを見せた。今キャンプはここまで、主に三塁を守っていた。この日の三塁は坂本、荒巻が守っている。メジャー通算４７本塁打、マイナー通算１６１発の右のスラッガー。米国時代一塁、三塁、外野を守っていた。