◆第６６回きさらぎ賞・Ｇ３（２月８日、京都競馬場・芝１８００メートル）＝２月７日、栗東トレセン栗東滞在で調整を続けるラフターラインズ（牝３歳、美浦・小笠倫弘厩舎、父アルアイン）は角馬場からＣＷコースへ。軽快な身のこなしで好気配を感じさせる。「環境にもうまく対応してくれていますし、力が抜けて硬さもないです。落ち着いていますね」と杉山助手。滞在効果は十分だ。前走のこうやまき賞は超スローぺース。後方