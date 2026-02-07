『THE突破ファイル』（日本テレビ系）の税関職員役や、『良いこと悪いこと』（日本テレビ系）のスナックアルバイト役など、人気バラエティ番組や話題ドラマに立てつづけに出演する田中美久。雑誌グラビアでも圧倒的な存在感を発揮し、今や「表紙女王」と呼ばれるほどに。このたび、「好きな色」だという青色の衣装を身にまとってグラビアムック「PARADE（パレード）」2026冬号の表紙および巻頭グラビアに出演した彼女が、撮影直後