あなたは読めますか？突然ですが、「威嚇」という漢字読めますか？ニュースや自然界のドキュメンタリーなどで見かける言葉ですが、意外と読めない方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「いかく」でした！威嚇とは、威力を見せつけて相手を脅かすことを意味します。相手を恐れさせて、自分の思い通りの行動をとらせようとしたり、遠ざけたりしようとする行為を指します。例文としては、遭遇した熊が自分を大きく見せよ