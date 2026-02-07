あなたは読めますか？突然ですが、「倅」という漢字読めますか？日常会話でも耳にすることがある言葉ですが、いざ漢字で書かれていると、読み方に迷ってしまう方も多いのではないでしょうか。気になる正解は……「せがれ」でした！倅とは、自分の息子をへりくだって呼ぶときに使う言葉です。もともとは「小さくて不完全なもの」や「未熟なもの」という意味があり、そこから転じて、親が他人に対して自分の子供を謙遜して表現する際