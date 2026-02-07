JRAは7日、1987年のデビュー以来、競馬界のトップを走り続けてきた武豊騎手（56）が今年、騎手生活40年を迎えることを記念し、全国のJRA競馬場で展示会「THEJOCKEY〜武豊が魅せた40年〜」を実施すると発表した。年表や写真パネルで偉大な足跡を振り返り、オリジナル動画の放映や記念品の展示などがある。【実施場所・期間】阪神競馬場3月14日から4月19日中京競馬場3月14日から3月29日福島競馬場4月11日から4月26日新