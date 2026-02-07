太平洋戦争中、朝鮮半島出身者１３６人を含む計１８３人の作業員が犠牲になった山口県宇部市沖の海底炭鉱「長生（ちょうせい）炭鉱」で、遺骨の回収・返還に取り組む「長生炭鉱の水非常（みずひじょう）を歴史に刻む会」は６日、潜水調査で新たに人骨のようなもの５点を回収した。現地に駆けつけた韓国人遺族の代表らは初めて骨のようなものを目にし、静かに手を合わせた。この日は、刻む会に協力する水中探検家の伊左治佳孝さ