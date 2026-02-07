アマチュア野球の指導者らに采配やチーム運営などについて、インタビューする連載「指導者の思考法」。第12回は「偏差値73」の進学校として知られる湘南（神奈川）を指揮する川村靖監督（63）。東京六大学野球リーグの東大で活躍する選手を輩出する野球部のリアルを聞いた。（取材アマチュア野球担当キャップ・柳内遼平）――湘南は勉強、部活、行事の「三兎を追う」校風があり、野球部は1949年夏の甲子園を制した古豪。東大