歌手の石原詢子さんが、自身のブログとインスタグラムを通じて、乳がんの治療に取り組むことを明らかにしました。 【写真を見る】【 がん闘病 】歌手・石原詢子さん乳がんで昨年末に手術「経過は良好で私は元気です！」2月後半から化学治療へ石原さんのブログとインスタグラムには、まず「石原音楽事務所」より投稿。「弊社所属の⽯原詢⼦は昨年末に『乳がん』と診断されました」「早期発⾒により初期段