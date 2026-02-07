所得税の金額から直接控除されるため、節税効果が非常に大きい「住宅ローン控除」。特に現在は、省エネ基準を満たさない住宅の控除額が原則ゼロになるなど、知らずにマイホームを購入すると「数百万円規模の損」をするリスクがあります。本記事では、出口秀樹氏の著書『知れば知るほど得する税金の本』（三笠書房）より一部を抜粋・再編集し、住宅ローン控除の適用要件を解説します。マイホーム購入のタイミングは見極めが重要サラ