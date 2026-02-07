鉄道や旅行をテーマにした動画で人気を集める同志社大生のユーチューバー「西園寺」さん（25）が、旅行好きのためのスマートフォンアプリ「Travy（トラビー）」をリリースした。旅に特化したSNSとして旅行記やおすすめの場所を共有でき、「旅行サークルに入った気分で、玄関を開くきっかけになれば」としている。【写真】Travyの画面例…地図上でユーザーが投稿した観光情報を見ることができる西園寺さんは大阪府高槻市出身で