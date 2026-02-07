「ミニGT-R」!?2026年1月9日から1月11日にかけて開催された東京オートサロン2026において、TRA京都は「ポケットバニー ツイン R32」を出展しました。TRA京都は「ロケットバニー」や「パンデム」といった独創的なエアロキットを展開するカスタムショップです。【画像】超カッコイイ！ これが”軽”サイズの日産「超ちいさなGT-R」!?です！ 画像で見る！（30枚）そんなTRA京都が手掛けたポケットバニー ツイン R32は、2003年か