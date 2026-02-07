佐賀南署は7日、佐賀市内の50代男性が交流サイト（SNS）を使った投資詐欺に遭い、約127万円をだまし取られたとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。署によると、2025年11月2日、被害者がSNSを通じて知り合った金融機関の投資アナリストを名乗る人物やアシスタントを名乗る人物らから「厳密なリサーチと体系的な取引戦略を通じて、最適な投資プランをご提案させていただきます」「より理想的な収益を得ていただくためにも、元金