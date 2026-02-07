＜WMフェニックス・オープン2日目◇6日◇TPCスコッツデール スタジアムC（米アリゾナ州）◇7261ヤード・パー71＞米国男子ツアーの第2ラウンドは、日没のため連日のサスペンデッドとなった。【動画】ギャラリー熱狂！松山英樹の6連続バーディ米ツアー3年目の23歳・久常涼は1イーグル・6バーディ・ボギーなしで回り、ツアー自己ベストの「63」をマーク。トータル11アンダー・暫定首位に浮上した。大会2勝の松山英樹は8バーディ・