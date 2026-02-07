歌舞伎俳優の市川團十郎（48）が自身の体調について報告し、心配の声が寄せられている。【映像】“治療”を受ける麗禾と勸玄1月3日から27日まで、長女・麗禾（14）、長男・勸玄（12）とともに「初春大歌舞伎」の舞台に立っていた團十郎。公演期間中の1月6日に更新したブログで「子どもたちも治療っす。矢の根のお衣装は重たいですし、胡蝶もなかなかなものなので。もちろん麗禾も 踊りで踏んばりますから、足のメンテナンス」