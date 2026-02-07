千葉県がんセンター（千葉市中央区）は６日、患者２人の検査結果を取り違え、直ちに手術の必要がない患者の前立腺を全摘出したと発表した。発表によると、前立腺がんの疑いのある県内在住の６０歳代男性に昨年、組織の一部を切り取って調べる「生検」を行った。検査結果は経過観察が妥当だったが、医師が電子カルテへのデータの貼り付け作業を誤り、がんであることを示す別の患者の検査結果を貼り付けた。男性は「高リスクの