お笑いコンビ・ナイツが７日、ＴＢＳラジオ「土曜ワイドラジオＴＯＫＹＯナイツのちゃきちゃき大放送」で、爆笑問題が出演する事務所ライブ「タイタンライブ」について語った。２か月に１回開催されるタイタンライブは今回、「ＴＩＴＡＮＬＩＶＥ３０周年記念公演〜タイタンシネマライブも１００回記念！〜」と題され、６、７日の２日にわたって開催。６日は明石家さんまが登場し、太田光と４０分以上の漫才を披露し話題