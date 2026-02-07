プロ野球、2026年の春季キャンプが2月1日から始まった。かつては春季キャンプの休前日になると、沖縄や宮崎の繁華街で選手たちの姿を見るのが日常の光景だった。「若手を誘ったんだけど、部屋で...」球界OBはこう振り返る。「沖縄の繁華街の松山では『この飲み屋がベイスターズ、あの店はスワローズの選手が集まる』という暗黙の了解があった。実際にその飲食店で知り合った女性と結婚した選手がいました。練習を終えると休前日に