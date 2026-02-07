霧島市から宮崎県にまたがる山間部の道路で、積雪や凍結のため、チェーンが必要となっている区間があります。 県警によりますと、チェーンが必要なっているのは、 ▼県道・小林えびの高原牧園線の新湯三叉路～県境です。 通行予定の方は、ご注意ください。 ・ ・ ・