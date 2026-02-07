「集中力」＝脳の酷使 集中には危険が伴う 「集中力を高めよう」「もっと集中すれば仕事が効率よく進む」――。 ビジネスシーンでよく耳にする言葉ですが、実はこの考え方そのものがリスクをはらんでいます。 確かに、集中して短時間で成果を上げたり、夢中になって仕事を終わらせた経験を持つ人も多いでしょう。しかし、「集中する」とは、目の前の一点に意識を注ぎ、他の情報を遮断している状態のこと