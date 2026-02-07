この間、自転車で転倒しました。その時は大したことがないと思っていたら夜になって少し痛み出して、翌朝はかなり痛くなったけれど、少々我慢をすれば自転車にも乗れるし絵も描けると思って自然治癒に期待をかけてみました。ところが、だんだん不自由になり出したので病院の整形外科を訪ねて、レントゲンを撮った結果、背骨にヒビが入っていることが判明しました。と言って自転車は生活必需品で乗らないわけにはいかないので、