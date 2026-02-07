2026年2月5日、生誕109年を迎えた女優・山田五十鈴。溝口健二監督や黒澤明監督といった大監督に愛され、60年代からは舞台でも高い評価を受けた。1993年には大衆演劇の分野で森繁久彌に次ぐ2人目の文化功労者、2000年には女優初の文化勲章受章者に。他方、私生活ではひとり娘の嵯峨美智子（瑳峨三智子）が金銭や薬物のトラブルで巷をにぎわせ、果てはタイで客死――。大女優・山田五十鈴の光と影を映画解説者の稲森浩介氏が綴る。