◆第６６回きさらぎ賞・Ｇ３（２月８日、京都競馬場・芝１８００メートル）＝２月７日、栗東トレセン札幌２歳Ｓの覇者ショウナンガルフ（牡３歳、栗東・須貝尚介厩舎、父ハービンジャー）は角馬場で入念に乗られ、レース前日の調整を終えた。榎本助手は「ホープフルＳ（１４着）の前よりいいと思います。１０キロは体重が減った状態で出せると思います」とうなずいた。前走は初の輸送競馬で、約３か月半の休み明け。プラス２０