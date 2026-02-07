２月７日の東京１Ｒ・３歳未勝利（ダート１４００メートル＝１６頭立て）は、原優介騎手騎乗の６番人気、単勝２１・８倍のチームユートピア（牝３歳、美浦・中舘英二厩舎、父ヴィノロッソ）が、早め先頭から押し切り２着に４馬身差をつけて勝った。テン乗りで勝利に導いた原優介騎手＝美浦・青木孝文厩舎＝は「発馬も２戦目で自分から進んでいく感じもありましたし、メンコ（覆面）を外したのが良い判断だったのかなという感じで