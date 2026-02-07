朝食がパン派の方、必見です！ カリカリおいしい「ホットサンド」。作ろうとすると、具材を挟むので食パンを2枚、専用のメーカーを用意して…と少し手間がかかりますよね。そこでおすすめしたい食パン1枚とフライパンがあれば作れるホットサンドのレシピをご紹介します！ ひとくちサイズで食べやすい！ ※こちらのレシピを参考に調理させていただきました 実際に作った方も絶賛 つくれぽ（作りましたフォトレポートのこと）で