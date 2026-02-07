ソフトバンクの大津亮介投手が7日、A組（1軍）ブルペンで投球練習を再開した。立ち投げ後、捕手が座り17球を投げた。「今後に向けて確認ですね。のんびりはしていられないので。ここから上げていけるようにと思ってます」第1クール最終日の4日に左脚のコンディション不良により別メニュー調整となっていた。順調に回復しており、6日にはB組（2軍）ブルペンで確認のための立ち投げも行っていた。今季の目標は2桁勝利。「今