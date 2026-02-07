Girls²が、ニューEP『Melty Love』を4月1日にリリースする。 （関連：CIRRAとf5veが切り拓くLDHガールズグループの新たな未来E-girlsからGirls²、iScreamへ……受け継がれたDNAも辿る） 本作には、現在放送中のドラマ『聖ラブサバイバーズ』（テレビ東京系）のオープニングテーマ「Melty Love」や新曲、ライブ音源など全6曲が収録される。 映像付き形態はMV盤／LI