【その他の画像・動画等を元記事で観る】 基俊介（IMP.）、佐々木美玲、落合モトキがトリプル主演を務めるドラマ『ぴーすおぶせーふ』（3月10日スタート）のキービジュアルと予告動画が解禁となった。 ■OP曲はSHE’S、ED曲はIMP.が担当 『ぴーすおぶせーふ』は、2022年にドラマ、2023年に舞台が上演され、大ヒットを記録した『ぴーすおぶけーき』のキャスト・スタッフが再集