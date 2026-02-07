人気デュオ「コブクロ」の小渕健太郎（48）が6日、自身のインスタグラムを更新。人気シンガーソングライターとのツーショットを披露した。「優里君と、夕方からダーツして（上手！）ご飯を食べて、エンタメショーを鑑賞」とつづり、シンガーソングライターの優里とのツーショットを公開した。「先日の横浜でのライブの話や、お互いの曲作り、旅の話や、暮らしの話、どうでも良い話、笑あっという間の楽しい時間でした」