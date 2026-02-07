「楽天イーグルス・マイチーム協議会」が7日、沖縄・金武町での1軍キャンプを訪問し、地元・宮城の特産品をチームに贈呈した。贈呈品は「笹かまぼこ300枚」、「勝山の必勝祈願酒2本」、「必勝茶12箱（500ミリペットボトル288本）」、「力水12箱（500ミリペットボトル288本）」、「プレミアムブランド米だて正夢120キロ」、「宮城県産玄米金のいぶき30キロ」、「仙台牛15キロ」、「にこにこベリー100パック」、「仙台銘菓