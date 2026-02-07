4日（水）、V.LEAGUE WOMEN（Vリーグ女子）のリガーレ仙台は、鈴木音が手術を実施したことをクラブ公式サイトで発表した。 鈴木はアウトサイドヒッターで、宮城県出身。仙台商業高校卒業後に仙台へと加入しており、昨シーズンはMIP賞を受賞した。今シーズンはここまで15試合にベンチ入りを果たし、146得点をあげていた。 今回鈴木は3日（火）に膝の手術を実施。クラブは「1日も早い復帰に向