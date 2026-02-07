熊本市中央区桜町にある「市民会館シアーズホーム夢ホール」が、改修工事のため4月から9月までの半年間、休館します。 【写真を見る】熊本市「市民会館シアーズホーム夢ホール」4月から半年間休館築58年、改修工事へ 施設は今年で築58年と老朽化が進んでいて、長寿命化の工事が必要ということです。 具体的には、雨漏りを防ぐために屋上で防水工事をしたり、舞台照明の改修工事をしたり