カジノを中核とした統合型リゾート（ＩＲ）の開業を見据えた「大阪依存症対策センター（仮称）」の開設に向け、大阪府は、生成ＡＩ（人工知能）が会話形式で自動回答する相談体制を試験的に導入する。府関係者への取材でわかった。センターは２０２９年度に開設予定で、府は２６年度当初予算案に、相談体制の関連費を含む準備費として、２５年度の約１０倍となる約５億円を計上する見通し。府関係者によると、ギャンブルなどの