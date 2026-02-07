オリックスの新外国人投手のショーン・ジェリー投手（28＝前ジャイアンツ）が7日、キャンプ地の宮崎で入団会見を行った。大リーグでは史上最高タイの身長2メートル11だったが、登録は2メートル13となった。これについて問われ「メジャーの公称ではなぜかわからないけど低く記載されてしまうんだ。今は成長してないよ。ちゃんと止まってくれたらいいんですけど」との回答。実際は単独の史上最高だった、というのが実情だったよ