女優浜辺美波（25）が、6日放送のTBS系「A−studio＋」（金曜午後11時）に出演。6歳上の人気俳優との仲の良さを明かした。MCの笑福亭鶴瓶（73）が「野村萬斎さんと仕事したことあんねんな」言うと、浜辺は「はい、ご一緒させていただきました」。鶴瓶が「陰で『マンチャイ』って言うてるらしい」と暴露すると、浜辺は爆笑した。さらに20年公開の映画「思い、思われ、ふり、ふられ」で初共演した、仲の良い俳優の赤楚衛二（31）に、