J:COMは1月30日、スポーツ庁が実施する「スポーツエールカンパニー2026」の認定を受けたと発表した。同社の「スポーツエールカンパニー」認定は今回が7回目となり、7回以上認定を受けることを条件とする「シルバー認定」の取得となった。スポーツエールカンパニー2026 シルバー認定○従業員のスポーツ実施への取り組みを認定する制度「スポーツエールカンパニー」は、従業員の健康増進を目的に、スポーツの実施に向けた積極的な取