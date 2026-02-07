来島者が人口の５倍！ 絶海の孤島に「世界」が熱狂する理由人口161人の島に800人が……！八丈島から船で２時間30分。ヘリコプターで20分。決して交通の便がいいとはいえない絶海の孤島・青ヶ島。しかし、年１回行われる青ヶ島産の“幻の焼酎”『あおちゅう』の試飲会に世界中から多くの愛好家たちが殺到するという。「SNSで知り、昨年はデンマークからも３名がやってきました」こう言うのは、青ヶ島酒造合資会社の代表、奥山晃氏