女優の石田ゆり子(56)が6日、自身のインスタグラムを更新。トレーニングをする動画を公開した。 【画像】地味だけど表情からキツさが分かります 「地味です。でも大切なのです。」として、2キロの鉄アレイや、900グラムのオレンジボールを両手で持ち、スクワットをする2本の動画を掲載。動きは派手ではないが、苦しそうな表情から、結構な負荷がかかっているのがうかがえる。 「かっこよくも素敵でもないトレ