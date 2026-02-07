イブラヒモビッチがミラノ五輪の聖火ランナーを務めたイタリアのミラノとコルティナを舞台とする冬季オリンピックは現地時間2月6日に開幕したなか、元スウェーデン代表FWのズラタン・イブラヒモビッチ氏が聖火ランナーとして登場。「キングの帰還」「神々しい」とサッカーファンからも反響を呼んでいる。現在44歳のイブラヒモビッチ氏は、イタリアやイングランドなどの名門クラブを渡り歩き、4か国でリーグ優勝、5度の得点王を