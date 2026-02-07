磐田は開幕節で長野と対戦明治安田Jリーグ百年構想リーグはJ1がEASTとWESTに分かれて、それぞれ10チームがホーム＆アウェーを戦うが、J2とJ3は今回に限り同一のリーグとなり、40チームをEAST-A、EAST-B、WEST-A、WEST-Bに分ける形で、同順位の4チームによるプレーオフで最終順位が決まる。志垣良新監督が率いるジュビロ磐田はEAST-Bに組み込まれた。昨年のJ2で磐田とともに、昇格プレーオフに進出したRB大宮アルディージャ、元