オリックスの新外国人、ショーン・ジェリー投手＝前ジャイアンツ＝が７日、キャンプ地の宮崎・ＳＯＫＫＥＮスタジアム内で入団会見を行った。メジャー通算９３試合で７勝８敗、防御率５・１１。何よりの魅力は、規格外といえるサイズだ。２５年までの公称はメジャー史上最長身の２１１センチだったが、球団の発表ではさらに高い２１３センチ。超ＢＩＧな右腕は「電球の交換は承ります（笑）」と天井を触り早速、“つかみ”に成功