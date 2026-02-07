食楽web 目尻のシワやシミはジュエリー。時を重ねたからこそにじみ出る“おじさん”ならではの魅力に惹かれてやまない岩井ななが、気になる“すてきなおじさん”の仕事への向き合い方と、チャーミングな生き方に迫る連載。第2回は、富山で100年以上つづくお店『純喫茶ツタヤ』の4代目マスター・宇瀬さんを紹介する。 人生のステージにあわせて軽やかに舵を切る。二足の草鞋を履くマスター 2023