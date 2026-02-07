お笑い芸人のやす子が７日、都内で自著「靴下はいつもあべこべはい〜」の発売記念イベントを開催した。著書を持って登場したやす子は、冒頭に「温かい記事をお願いしますね！最近炎上しがちなので〜」とあいさつ。集まった報道陣に対してに対して「皆さん一人ひとりの顔覚えておきますからね〜」「ヤフコメはできるだけ閉じてください〜」と明るく呼び掛けた。著書の発売を迎え「人生で本を出せると思わなくて、こんな発