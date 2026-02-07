３月に行われるＷＢＣの国内独占放映権を獲得している米動画配信大手ネットフリックスは７日までに、「世界の監督に聞く、ＳＡＭＵＲＡＩ包囲網」と題した特別インタビュー映像を公式ＹｏｕＴｕｂｅで公開した。１次ラウンドは日本と同じプールＣで因縁の相手、韓国の柳志ヒョン（リュ・ジヒョン）監督は「日本は世界で一番強いチームですし、今大会はＭＬＢで活躍している選手が入る可能性が高い。（韓国戦に）山本投手が投げる