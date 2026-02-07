最短10秒で本格派コーヒーが飲める！キーコーヒーの家庭用コーヒーブランド「KEY DOORS+」から新商品『KEY DOORS+ JET BREW エチオピア モカ』が2026年3月1日（日）より登場。筆者は、キーコーヒー2026年春夏新製品のメディア向け発表会へ参加。新製品をご紹介します。最短10秒で本格派コーヒーに！ 『JET BREW』『JET BREW』は最短10秒で手軽に楽しめるレギュラーコーヒー”をコンセプトとした簡易抽出型コーヒー。主な特徴は、抽