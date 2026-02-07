俳優の基俊介（IMP.）、佐々木美玲、落合モトキがトリプル主演を務める、日本テレビ系ドラマ『ぴーすおぶせーふ』（3月10日スタート、毎週火曜深0：59〜※初回は深1：09〜）のキービジュアルと予告動画が7日、公開された。【写真】タンバリントランポリン役／wink first2022年にドラマ、23年に舞台が上演された『ぴーすおぶけーき』のキャスト・スタッフが再集結し、完全新作ドラマ＆舞台連動企画を行う。シリーズ第2弾とな