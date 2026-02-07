ベッキーが、「あるおじさまが気に入ってくれて」「マンションの最上階をプレゼントしたい」など、桁違いのモテエピソードを告白し注目を集めている。【映像】ベッキーを気に入ったおじさん有力者2月4日（水）、ABEMAにて『チャンス学校チェンジ科』#41が放送。担任はオズワルド・伊藤俊介、学年主任はベッキー。ゲストには、ゆきぽよが登場した。この日は、カリスマ女子たちが伝説級のモテエピソードを初告白する企画「本当