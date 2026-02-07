俳優の石田ゆり子（56）が6日、Instagramを更新。生活感あふれる自宅で撮影した、何げない日常の一幕を公開し、様々な反響が寄せられている。【映像】石田ゆり子の生活感あふれる自宅（複数カット）飼い猫の「ハニオ」目線で紹介している自宅の様子や、愛犬の「雪」、「こっちっち」こと猫の「東風」がリビングでくつろいでいる姿など、“家族”との日々をInstagramで発信している石田。何げない日常の一幕を公開6日の投稿で