スーパーマジシャンたちが悪を暴く、ハリウッド映画界とマジック界の精鋭が仕掛けるクライム・エンターテインメント『グランド・イリュージョン／ダイヤモンド・ミッション』が、5月8日に公開される（配給：KADOKAWA）。【動画】『グランド・イリュージョン』日本版予告編本作は、スーパーイリュージョニスト集団〈フォー・ホースメン〉が、超絶トリックとイリュージョンを武器に巨大な犯罪組織へ立ち向かう人気シリーズの最新